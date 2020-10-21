На нескольких улицах в центре Рязани отключат воду из-за аварии

Воду отключат в четверг.

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе в четверг, 22 октября, отключат воду на нескольких улицах в центре Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет с 9 до 17 часов по адресам: