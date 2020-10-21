На нескольких улицах в центре Рязани отключат воду из-за аварии
Воду отключат в четверг.
В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе в четверг, 22 октября, отключат воду на нескольких улицах в центре Рязани. Об этом сообщил
Воды не будет с 9 до 17 часов по адресам:
- улица Первомайский проспект, дома с №№ 8 по 14, 1/117 по 13, 19 (детсад №20);
- улица Краснорядская, дома с №№1 по 25/82;
- улица Почтовая, дома с №№49 по 65/104, №№50/57 по 64;
- улица Маяковского, дома с №№44 по 80, с №№49 по 115, 105;
- улица Пожалостина, дома с №№5 по 11, с №№4 по 20;
- улица Кудрявцева, дома с №№4 по 58, с №№11 по 39, №36 (школа №18).