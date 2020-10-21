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На нескольких улицах в центре Рязани отключат воду из-за аварии
Воду отключат в четверг.

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе в четверг, 22 октября, отключат воду на нескольких улицах в центре Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет с 9 до 17 часов по адресам:

  • улица Первомайский проспект, дома с №№ 8 по 14, 1/117 по 13, 19 (детсад №20);
  • улица Краснорядская, дома с №№1 по 25/82;
  • улица Почтовая, дома с №№49 по 65/104, №№50/57 по 64;
  • улица Маяковского, дома с №№44 по 80, с №№49 по 115, 105;
  • улица Пожалостина, дома с №№5 по 11, с №№4 по 20;
  • улица Кудрявцева, дома с №№4 по 58, с №№11 по 39, №36 (школа №18).