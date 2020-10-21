«Краснодар» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей в матче с «Ренном»

Вратаря Матвея Сафонова признали лучшим игроком матча.

Во вторник, 20 октября, «Краснодар» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с ничьей в матче с «Ренном». Встреча во Франции завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без голов, после перерыва счет открыли хозяева — на 56-й минуте отличился Серу Гирасси. «Краснодар» сравнял счет почти сразу — на 59-й минуте забил Кристиан Рамирес.

Вратаря гостей Матвея Сафонова признали лучшим игроком матча. «Ренн» нанес 20 ударов, из которых 7 были в створ.

Напомним, «Зенит» в первом матче Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге».

Фото ФК «Краснодар»