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Компанию «Еламед» и ее сотрудника занесли на региональную Доску почета
«Еламед» уже не первый раз попадает на региональную Доску почета.

Компанию «Еламед» и ее сотрудника занесли на региональную Доску почета. Церемония вручения именных сертификатов состоялась 28 сентября в филармонии.

«Еламед» уже не первый раз попадает на региональную Доску почета. Награду губернатор Николай Любимов вручил гендиректору компании Максиму Панину.

Глава региона поздравил и поблагодарил самых достойных представителей производственной и социальной сферы, внесших значительный вклад в развитие Рязанской области. Среди них — руководитель группы разработчиков научно-технического центра «Еламед» Виталий Макаров.

По словам Любимова, оказаться на Доске почета — это признание и стимул для достижения еще более высоких целей. «Мы готовы и в дальнейшем оказывать вам помощь и поддержку так, чтобы вы ее ощущали на уровне регионального и федерального правительств», — добавил губернатор.