Доброволец умер при испытаниях вакцины от коронавируса

Причину смерти не раскрыли «из соображений этики и конфиденциальности».

Гражданин Бразилии умер при испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca. Об этом передает РИА Новости .

Причину смерти не раскрыли «из соображений этики и конфиденциальности». Также нет информации о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

В организации также не прокомментировали информацию. Тем не менее, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты.