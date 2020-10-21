Доброволец умер при испытаниях вакцины от коронавируса
Причину смерти не раскрыли «из соображений этики и конфиденциальности».
Гражданин Бразилии умер при испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca. Об этом передает
Причину смерти не раскрыли «из соображений этики и конфиденциальности». Также нет информации о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.
В организации также не прокомментировали информацию. Тем не менее, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты.