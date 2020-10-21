«Аэрофлот» изменил условия для опоздавших пассажиров
Правило действует для всех билетов, приобретенных с 16 октября.
«Аэрофлот» изменил условия для пассажиров, которые опоздали на рейс. Теперь им не придется платить за то, чтобы поменять билет.
Как сообщил
Правило действует для всех билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.
Для изменения даты и переоформления билета можно позвонить в контакт-центр Аэрофлота по круглосуточным телефонам: +7 (495)223-5555 (Москва), 8 (800)444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).