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«Аэрофлот» изменил условия для опоздавших пассажиров
Правило действует для всех билетов, приобретенных с 16 октября.

«Аэрофлот» изменил условия для пассажиров, которые опоздали на рейс. Теперь им не придется платить за то, чтобы поменять билет.

Как сообщил сайт перевозчика, пассажиры экономкласса смогут бесплатно поменять билеты по всем внутрироссийским направлениям. Сделать это нужно не позднее 30 минут до времени отправки рейса.

Правило действует для всех билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.

Для изменения даты и переоформления билета можно позвонить в контакт-центр Аэрофлота по круглосуточным телефонам: +7 (495)223-5555 (Москва), 8 (800)444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).