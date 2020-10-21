Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 9705 человек с коронавирусом.
По состоянию на 12:30 в среду, 21 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9705 человек с коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
Случаи заболевания:
- 5061 — Рязань;
- 438 — Рязанский район;
- 275 — Скопин;
- 263 — Ряжск;
- 238 — Рыбное;
- 234 — Касимов;
- 209 — Сасово;
- 169 — Шиловский район;
- 167 — Новомичуринск;
- 162 — Скопинский район;
- 155 — Рыбновский район;
- 152 — Клепиковский район;
- 149 — Касимовский район;
- 145 — Спасский район;
- 143 — Михайловский район;
- 120 — Шилово;
- 113 — Михайлов;
- 89 — Александро-Невский;
- 82 — Сараевский район;
- 76 — Александро-Невский район;
- 69 — Старожиловский район;
- 68 — Сапожок;
- 65 — Кораблино;
- 63 — Шацкий район;
- 61 — Сасовский район;
- 58 — Сараи;
- 57 — Старожилово;
- 55 — Пронский район;
- 56 — Спасск-Рязанский;
- 54 — Захаровский район;
- 51 — Шацк;
- 49 — Чучково;
- 47 — Спас-Клепики;
- 45 — Ряжский район;
- 44 — Пронск;
- 42 — Чучковский район;
- 41 — Милославский район;
- 38 — Милославское;
- 37 — Захарово;
- 36 — Путятинский район;
- 34 — Кораблинский район и Ухолово;
- 31 — Путятино;
- 26 — Ермишинский район и Кадом;
- 24 — Ермишь;
- 17 — Сапожковский район;
- 14 — Ухоловский район;
- 9 — Пителинский район;
- 8 — Кадомский район;
- 6 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими смотрите на