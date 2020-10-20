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Замначальника скопинской колонии брал взятки от заключенных
Также он использовал свою должность вопреки интересам службы.

Замначальника скопинской колонии брал взятки от заключенных и использовал свою должность вопреки интересам службы. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что с 2017 по 2019 год сотрудник ИК брал у осужденных взятки деньгами и другими вещами и разрешал им за это пользоваться мобильными телефонами. В то же время он отбирал гаджеты у других заключенных и пользовался ими в своих целях.

В отношении замначальника колонии возбудили уголовные дела по части 3 статьи 290 (пять эпизодов) и части 1 статьи 285 (два эпизода) УК. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.