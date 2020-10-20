В среду в Рязани массово отключат свет из-за опиловки деревьев

Электричества не будет с 9:00.

В среду, 21 октября, в Рязани массово отключат свет из-за опиловки деревьев. Об этом сообщили в мэрии.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

улица Ленпоселок (Канищево), дома с 1 по 31, дом 35, дома с 38 по 73,

улица Дорожная (Канищево), дома с 1 по 18, дома 22, 24а, дома с 21 по 41 (нечетная сторона),

улица Советская (Канищево), дома с 1 по 77,

улица Колхозная (Канищево), дома с 1 по 53а,

улица Интернациональная, дом 5,

улица Хрюкина, дома с 1 по 70,

улица Новая (Московский район), дома с 1 по 5,

улица Вишневый переулок, дома с 1 по 15,

улица 1 Мая, дома с 1 по 77,

улица Сенной переулок, дома с 1 по 18, дома 10, 12,

улица Луговая, дома с 1 по 48,

улица Свободы (Московский район), дома с 1 по 140,

улица Семчин Лоск, дома 5, 9,

улица Преображенская, ТСН «Красная горка».

Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».

Кроме того, из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 свет отключат на улице Большой, дома с 1 по 53 (нечетная сторона), дом 59.

Работы проведет МУП «РГРЭС».