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В среду в Рязани массово отключат свет из-за опиловки деревьев
Электричества не будет с 9:00.

В среду, 21 октября, в Рязани массово отключат свет из-за опиловки деревьев. Об этом сообщили в мэрии.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Ленпоселок (Канищево), дома с 1 по 31, дом 35, дома с 38 по 73,
  • улица Дорожная (Канищево), дома с 1 по 18, дома 22, 24а, дома с 21 по 41 (нечетная сторона),
  • улица Советская (Канищево), дома с 1 по 77,
  • улица Колхозная (Канищево), дома с 1 по 53а,
  • улица Интернациональная, дом 5,
  • улица Хрюкина, дома с 1 по 70,
  • улица Новая (Московский район), дома с 1 по 5,
  • улица Вишневый переулок, дома с 1 по 15,
  • улица 1 Мая, дома с 1 по 77,
  • улица Сенной переулок, дома с 1 по 18, дома 10, 12,
  • улица Луговая, дома с 1 по 48,
  • улица Свободы (Московский район), дома с 1 по 140,
  • улица Семчин Лоск, дома 5, 9,
  • улица Преображенская, ТСН «Красная горка».

Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».

Кроме того, из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 свет отключат на улице Большой, дома с 1 по 53 (нечетная сторона), дом 59.

Работы проведет МУП «РГРЭС».