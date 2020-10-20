В среду в Рязани массово отключат свет из-за опиловки деревьев
Электричества не будет с 9:00.
В среду, 21 октября, в Рязани массово отключат свет из-за опиловки деревьев. Об этом сообщили в мэрии.
С 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Ленпоселок (Канищево), дома с 1 по 31, дом 35, дома с 38 по 73,
- улица Дорожная (Канищево), дома с 1 по 18, дома 22, 24а, дома с 21 по 41 (нечетная сторона),
- улица Советская (Канищево), дома с 1 по 77,
- улица Колхозная (Канищево), дома с 1 по 53а,
- улица Интернациональная, дом 5,
- улица Хрюкина, дома с 1 по 70,
- улица Новая (Московский район), дома с 1 по 5,
- улица Вишневый переулок, дома с 1 по 15,
- улица 1 Мая, дома с 1 по 77,
- улица Сенной переулок, дома с 1 по 18, дома 10, 12,
- улица Луговая, дома с 1 по 48,
- улица Свободы (Московский район), дома с 1 по 140,
- улица Семчин Лоск, дома 5, 9,
- улица Преображенская, ТСН «Красная горка».
Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».
Кроме того, из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 свет отключат на улице Большой, дома с 1 по 53 (нечетная сторона), дом 59.
Работы проведет МУП «РГРЭС».