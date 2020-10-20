В Рязанской области планируют усилить ограничения из-за коронавируса

Меры обсудили в правительстве региона.

В правительстве Рязанской области обсудили текущую обстановку по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На встрече обсудили ограничения, которые можно ввести в регионе.

Предлагается на 50% сократить заполняемость муниципального и коммерческого транспорта на городских и межмуниципальных маршрутах, усилить рейды по соблюдению масочного режима, а также другие санитарно-эпидемиологические нормы водителям и пассажирам общественного транспорта, посетителям объектов торговли и работникам.

Также речь шла о том, чтобы доставлять сотрудников на предприятия собственным транспортом и организовать посменный график работы на объектах строительства, предприятиях других отраслей, усилении контроля за «входным фильтром».

«По словам специалистов профильных служб и ведомств, руководителям всех без исключения организаций необходимо в обязательном порядке обеспечить максимальный переход сотрудников на дистанционный режим работы там, где это возможно. Все мероприятия максимально перевести в онлайн.», — отмечается в сообщении.

Министрам и руководителям ведомств предложат выступить с рекомендациями по работе в условиях ограничений.