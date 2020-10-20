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В Рязани разделили один из маршрутов общественного транспорта
Также появился новый маршрут.

В Рязани маршрут линии №58 разделили на две отдельные. Реестр маршрутов регулярных перевозок опубликован на сайте горадминистрации.

Ранее маршрутка №58 ходила между «Русской кожей» в Недостоеве и «Ново-Рязанской ТЭЦ». Теперь эти остановки соединит новый маршрут — №59. Он пройдет по улицам Промышленной, Интернациональной, Бирюзова, проезду Шабулина, Московскому шоссе, улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Островского, Стройкова, Черновицкой, Южному Промузлу.

На линии №59 будет курсировать 6 машин. 30 маршруток №58 соединят Семчино и БЦ «Олимп». Они пройдут по улицам Семчинской, Интернациональной, Бирюзова, проезду Шабулина, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Высоковольтной, Островского, Стройкова, Черновицкой, Южному Промузлу.