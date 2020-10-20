В Рязани открыли мемориальную доску святителю Серафиму

Автор памятного знака — скульптор Раиса Лысенина.

В воскресенье, 18 октября, у музея ВДВ, состоялось открытие мемориальной доски святителю Серафиму (Соболеву), архиепископу Богучарскому, уроженцу города Рязани. Автор памятного знака — скульптор Раиса Лысенина.

В церемонии приняли участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк, начальник рязанского училища ВДВ Алексей Рагозин, президент благотворительного фонда «Наследие» Леонид Решетников, пресс-секретарь всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот и другие.

«Я хочу подчеркнуть, что это первая мемориальная доска святителю Серафиму (Соболеву), не только в Рязани, но, можно сказать, и во всем мире. Его канонизировали в 2016 году в Софии. На площади тогда собралось около 10-15 тысяч человек. И сегодняшнее событие — это большая радость не только для рязанцев, но и для всех верующих», — сказал Решетников.

Историк Андрей Кострюков, у которого недавно вышла книга о жизни и духовных наставлениях святителя, поделился, как было сложно добыть информацию об архиепископе:

«Когда советские войска входили в Болгарию, святитель Серафим попросил всех своих духовных детей уничтожить его письма, потому что он был монархистом, отрицательно относился к коммунистической власти. Хотя при этом запрещал русским эмигрантам участвовать в войне против России. Из-за уничтожения писем появились серьезные пробелы в знаниях о нем. Но их удавалось восстановить, и, по-прежнему, эта работа идет», — поделился Кострюков.

На церемонии открытия начальник рязанского училища ВДВ Алексей Рагозин отметил, что теперь восстановилась историческая справедливость:

«Это определенная связь времен. Мы все знаем, что музей воздушно-десантных войск находится в стенах бывшей Рязанской духовной семинарии. Без духовно-нравственного воспитания обучение будущего десантника немыслимо», — добавил Рагозин.

Мемориальную доску освятил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

«Прославление святителя Серафима в лике святых состоялось несколько лет назад, однако еще задолго до этого в Болгарии его многие воспринимали и воспринимают как чудотворца, заступника, покровителя. Символично, что сегодня мы открываем памятную доску на месте, где он учился в духовной семинарии, что имело особое значение в формировании его личности», — отметил владыка.

От лица президента ФПК «Инвест» Игоря Коськина, члена бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора и от себя лично выступила директор по правовым вопросам холдинга ФПК «Инвест», депутат Рязанской городской думы Елена Акимкина. В частности она сказала:

«Нашей компании очень важно, чтобы в такое сложное время возрождалась и укреплялась нравственность. Поэтому мы поддерживаем такие инициативы в нашем регионе и стране. Когда поступают предложения участвовать в подобных проектах, мы, конечно, соглашаемся и оказываем всемерную помощь и содействие».

Решение №183-III об открытии мемориальной доски было принято на заседании комитета Рязанской гордумы 24 сентября 2020 года.