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В Рязани наладят выпуск новых версий Lada Granta
Новинку намерены представить в виде промтоварного закрытого и изотермического фургона в различных модификациях.

В Рязани наладят выпуск новых версий Lada Granta. Об этом пишет «Российская газета».

Компания ООО ТТМ «Центр», которая занимается переоборудованием автомобилей под коммерческие цели, получила одобрение типа транспортного средства на модель АФ-2701, базирующуюся на полурамной Lada Granta производства дочерней компании АвтоВАЗа «ВИС-Авто».

Новинку намерены представить в виде промтоварного закрытого и изотермического фургона в различных модификациях.

«Во всех версиях автомобиль оснащен 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач», — говорится в сообщении.

АФ-2701 предназначены для перевозки грузов массой не более 3,5 тонны.

Фото пресс-службы АвтоВАЗа