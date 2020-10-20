В Рязани наладят выпуск новых версий Lada Granta
Новинку намерены представить в виде промтоварного закрытого и изотермического фургона в различных модификациях.
В Рязани наладят выпуск новых версий Lada Granta. Об этом пишет «
Компания ООО ТТМ «Центр», которая занимается переоборудованием автомобилей под коммерческие цели, получила одобрение типа транспортного средства на модель АФ-2701, базирующуюся на полурамной Lada Granta производства дочерней компании АвтоВАЗа «ВИС-Авто».
Новинку намерены представить в виде промтоварного закрытого и изотермического фургона в различных модификациях.
«Во всех версиях автомобиль оснащен 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач», — говорится в сообщении.
АФ-2701 предназначены для перевозки грузов массой не более 3,5 тонны.
Фото пресс-службы АвтоВАЗа