В Рязани наладят выпуск новых версий Lada Granta

Новинку намерены представить в виде промтоварного закрытого и изотермического фургона в различных модификациях.

В Рязани наладят выпуск новых версий Lada Granta. Об этом пишет « Российская газета ».

Компания ООО ТТМ «Центр», которая занимается переоборудованием автомобилей под коммерческие цели, получила одобрение типа транспортного средства на модель АФ-2701, базирующуюся на полурамной Lada Granta производства дочерней компании АвтоВАЗа «ВИС-Авто».

Новинку намерены представить в виде промтоварного закрытого и изотермического фургона в различных модификациях.

«Во всех версиях автомобиль оснащен 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач», — говорится в сообщении.

АФ-2701 предназначены для перевозки грузов массой не более 3,5 тонны.

Фото пресс-службы АвтоВАЗа