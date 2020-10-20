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В российской армии намерены сократить сто тысяч должностей
Минфин предложил провести реформу российской армии, основанную на оптимизации бюджета.

Минфин предложил провести реформу российской армии, основанную на оптимизации бюджета. Соответствующий проект направили в Совет безопасности, пишут «Известия».

Для начала Министерство предлагает сократить штат на 10 процентов. Если учесть, что официальная численность войск в России установлена в размере чуть более 1 млн человек, речь идет о сокращении 100 тысяч должностей.

Согласно проекту, медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей и служащих тыл следует перевести на гражданскую службу.

Еще один способ экономии — увеличение сроков использования вещей или замену его денежной компенсацией. Также предлагается кормить контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

Кроме того, оптимизация подразумевает отказ от ежегодной индексации военной пенсии на 2 процента сверх уровня инфляции и увеличение до 25 лет срока выслуги для ее получения. Если из этого срока уберут время учебы в военном вузе, период, нужный офицерам для пенсии, увеличится на десять лет.

Предложения по реформе также включают увеличения срока службы для получения военного ипотечного счета — до 5 лет для выпускников вуза и до 8 лет для контарктников.

Фото ru.depositphotos.com