В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Основным фактором, из-за которого подорожало масло, стал скачок экспортных цен.

В России побили рекорд внутренние цены на подсолнечное масло. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Совэкон», передает РИА Новости .

В сообщении отметили, что основным фактором, из-за которого подорожало масло, стал скачок экспортных цен.

Внутренние котировки подсолнечного масла стали выше на 6,6%, говорится в обзоре. Они побили рекорд и достигли уровня в 74 175 тысяч рублей за тонну .

На 4,66 процента выросли цены на подсолнечник, тонна которого стала стоить 30 875 тысяч рублей без НДС.

Подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78 процента до 960 долларов за тонну.

Отмечается, что рост цен произошел на фоне увеличения мирового масличного комплекса в первой половине недели.