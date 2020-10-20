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В открытой калужской квартире нашли труп
Мужчину убил знакомый.

В Калужской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Сообщение о том, что дверь в одну из квартир в доме в городе Балабаново открыта, поступило от местных жителей 18 октября. На место выехал участковый, который нашел тело мужчины с колото-резанными ранами.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Погибшим оказался 44-летний местный житель. Следователи и оперативники допросили тех, кто был в квартире накануне.

Выяснилось, что 16 октября 37-летний житель Ермолина пришел в дом к погибшему, чтобы выпить. Во время ссоры убил знакомого. После подозреваемый забрал с места происшествия алкоголь и скрылся.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении под стражу, расследование продолжается.