В Лобне подросток погиб при взрыве военного боеприпаса
Трагедия произошла на территории детско-юношеского центра «Созвездие».
В Лобне 15-летний подросток погиб при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной Войны. Об этом передает
Трагедия произошла на территории детско-юношеского центра «Созвездие». По предварительной информации, подросток принес снаряды в центр и разбирал их на втором этаже, когда произошел взрыв.
В этот момент в здании также находился педагог допобразования и краевед Олег Егин, он и обнаружил тело ребенка с повреждениями в районе бедренной артерии.
На месте работает полицейские. Они выясняют, как в центр попали боеприпасы.
Фото Mash