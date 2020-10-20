В Лобне подросток погиб при взрыве военного боеприпаса

Трагедия произошла на территории детско-юношеского центра «Созвездие».

В Лобне 15-летний подросток погиб при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной Войны. Об этом передает Mash .

Трагедия произошла на территории детско-юношеского центра «Созвездие». По предварительной информации, подросток принес снаряды в центр и разбирал их на втором этаже, когда произошел взрыв.

В этот момент в здании также находился педагог допобразования и краевед Олег Егин, он и обнаружил тело ребенка с повреждениями в районе бедренной артерии.

На месте работает полицейские. Они выясняют, как в центр попали боеприпасы.

Фото Mash