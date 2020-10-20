В Калуге выпал первый снег

Мокрые хлопья посыпали на землю около 15:30.

Днем во вторник, 20 октября, в Калуге выпал первый снег. Об этом пишет KP40.ru .

Мокрые хлопья посыпали на землю около 15:30.

«В центре города на земле снега почти не видно. Он тает еще на подлете. А вот на фото наших читателей с Правого берега уже виден белый налет на земле», — говорится в сообщении.

В ночь на среду, 21 октября, синоптики прогнозируют в Калуге и Калужской области около нуля градусов. На дорогах возможна гололедица.

Фото KP40.ru