Умерла учительница рязанской школы с коронавирусом

Женщине было 36 лет.

Заболевшая коронавирусом учительница рязанской школы №58 скончалась в пятницу, 16 октября. Она преподавала информатику, сообщил РЗН. инфо собственный источник.

По данным регионального оперштаба, у 36-летней женщины был положительный тест на COVID-19. Также она имела хронические сопутствующие заболевания. Причину смерти установят после гистологических и лабораторных исследований.

Рязанку похоронили на выходных. В связи с эпидемиологической обстановкой в школе №58 с 21 октября по 5 ноября объявили каникулы.