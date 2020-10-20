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Сорокина призвала усилить контроль за соблюдением масочного режима
Мэр Рязани провела совещание с замами и руководителями структурных подразделений.

Мэр Рязани Елена Сорокина в понедельник, 19 октября, провела рабочее совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Сорокина обратилась к участникам совещания с просьбой ответственно соблюдать масочный режим и призвала усилить контроль в этом направлении.

Управлению транспорта мэр поручила провести инструктаж с водителями и кондукторами об обязательном использовании средств защиты и призвала напоминать пассажирам о масках.

В сообщении отмечается, что управление энергетики и ЖКХ усилит контроль за уборкой в подъездах и проведет совещание с руководством управляющих организаций о содержании жилого фонда.

«С жителями, активистами, представителями территориальных общественных самоуправлений будут проведены разъяснительные беседы по эпидемиологической обстановке и соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Сорокина обратила внимание, что в торговых центрах и объектах торговли нужно следить за в помещениями с большим количеством людей.