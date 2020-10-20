Синоптики рассказали, когда в Россию вернется тепло

Потепление будет сопровождаться небольшими дождями.

В конце недели в центральных регионах России начнется потепление. Об этом сообщили в центре «Фобос».

Синоптики отметили, что температура будет выше на 5-7 градусов чем среднестатистическая для третьей декады октября.

Отмечается, что в большинстве регионов ЦФО в пятницу повысится температура до +9,+12 градусов. В Черноземье и Среднем Поволжье ожидается до +13, +16 градусов.

Потепление будет сопровождаться небольшими дождями.