Сасовец незаконно хранил дома боеприпасы

Дома у мужчины нашли 15 патронов различных калибров и порох массой 2101 граммов.

49-летний житель Сасовского района незаконно хранил дома боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дома у мужчины нашли 15 патронов различных калибров и порох массой 2101 граммов.

Боеприпасы были спрятаны в подсобном помещении. Полиция изъяла патроны и порох.

Мужчина пояснил, что хранил боеприпасы для личных целей, разрешения на это у него не было.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.