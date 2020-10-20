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Сасовец незаконно хранил дома боеприпасы
Дома у мужчины нашли 15 патронов различных калибров и порох массой 2101 граммов.

49-летний житель Сасовского района незаконно хранил дома боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дома у мужчины нашли 15 патронов различных калибров и порох массой 2101 граммов.

Боеприпасы были спрятаны в подсобном помещении. Полиция изъяла патроны и порох.

Мужчина пояснил, что хранил боеприпасы для личных целей, разрешения на это у него не было.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.