Сасовец незаконно хранил дома боеприпасы
Дома у мужчины нашли 15 патронов различных калибров и порох массой 2101 граммов.
49-летний житель Сасовского района незаконно хранил дома боеприпасы. Об этом сообщила
Дома у мужчины нашли 15 патронов различных калибров и порох массой 2101 граммов.
Боеприпасы были спрятаны в подсобном помещении. Полиция изъяла патроны и порох.
Мужчина пояснил, что хранил боеприпасы для личных целей, разрешения на это у него не было.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.