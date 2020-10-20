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Рязанские власти решили, куда потратят сэкономленные на спортмероприятиях деньги
На заседании внесли изменения в региональную программу по развитию физкультуры и спорта.

Областное правительство решило потратить часть сэкономленных на спортивных мероприятиях денег на разработку проектно-сметной документации для строительства 50-метрового бассейна в Рязани. Во вторник, 20 октября, на заседании внесли изменения в региональную программу по развитию физкультуры и спорта.

Министр Владислав Фролов отметил, что финансирование программы уменьшилось, поскольку некоторые мероприятия не провели из-за пандемии. И предложил направить 500 тысяч рублей на разработку документации для бассейна. В правительстве изменения поддержали.

Напомним, 50-метровый бассейн хотят построить на улице Маяковского на месте заброшенной арены. Деньги на строительство в области намерены получить из федерального бюджета в рамках нацпроекта.