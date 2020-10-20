Рязанца осудили за публикацию интимных фото знакомой

Так он решил ей отомстить.

Рязанца осудили за то, что он опубликовал в сети интимное фото своей знакомой. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в июле 2019 года 43-летний мужчина поссорился с женщиной и «слил» в интернет ее снимки, чтобы отомстить.

Злоумышленника вычислили, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК. Он признал свою вину и раскаялся.

Суд оштрафовал рязанца на 50 тысяч рублей и взыскал компенсацию в пользу потерпевшей в размере 100 тысяч.