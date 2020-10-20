Роспотребнадзор объяснил опасность приема антибиотиков при гриппе

Антибиотики не способны справиться с вирусом, а также убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет.

В Роспотребнадзоре заявили об опасности приема антибиотиков при гриппе. Текст статьи ведомства опубликован на его сайте .

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом человек совершает большую ошибку», — отмечается в сообщении.

В статье отметили, что антибиотики не способны справиться с вирусом, а также убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет.

По словам специалистов, антибиотики назначаются врачом только при развитии осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.

В сообщении отметили, что, по мнению ВОЗ, самый эффективный способ профилактики гриппа — вакцинация. Оптимальным для этого временем назвали период с сентября по ноябрь.