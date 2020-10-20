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Приставы ищут рязанца, задолжавшего больше 700 тысяч по алиментам
В отношении 33-летнего мужчины возбудили исполнительное производство.

В Рязанской области ищут Константина Павловича Русола, долг по алиментам которого составил 721 тысячу 814 рублей. Об этом сообщили в региональном УФССП.

В отношении 33-летнего мужчины возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов на двух дочерей 8 и 12 лет.

Должник не исполняет решение суда и не выплачивает деньги на содержание детей.

По месту регистрации — в селе Маклаково Пронского района — мужчина не проживает, последнее его место жительства найти не удалось. Его объявили в розыск.

Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номеру телефона +7 (4912) 29-45-00.