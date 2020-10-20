\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
Срд, 21
Чтв, 22
ЦБ USD 77.78 -0.14 21/10
ЦБ EUR 91.56 0.25 21/10
Нал. USD 77.55 / 79.59 17:05
Нал. EUR 91.65 / 92.30 15:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
1 час назад
235
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
4 часа назад
1 304
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
Вчера 11:49
4 419
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 2020 19:04
12 399
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Потерпевшие отзовут иски к Ефремову
Они согласились на компенсацию от Ефремова.

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым отзовут гражданские иски к актеру на три миллиона рублей. Об этом сообщил их представитель Александр Добровинский, передает РИА Новости.

Во вторник, 20 октября, на заседании в Мосгорсуде защита Ефремова заявила, что трем родственникам погибшего рязанца Сергея Захарова готовы выплатить 2,4 миллиона рублей. Ранее они отказывались от денег актера, позже передумали и заявили иски по миллиону каждый. Как объяснил Добровинский, они хотели заняться благотворительностью.

Следующее заседание по делу Ефремова пройдет 22 октября.

Напомним, актеру назначили восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Артист был пьян и под действием наркотиков во время аварии.