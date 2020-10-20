Потерпевшие отзовут иски к Ефремову

Они согласились на компенсацию от Ефремова.

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым отзовут гражданские иски к актеру на три миллиона рублей. Об этом сообщил их представитель Александр Добровинский, передает РИА Новости .

Во вторник, 20 октября, на заседании в Мосгорсуде защита Ефремова заявила, что трем родственникам погибшего рязанца Сергея Захарова готовы выплатить 2,4 миллиона рублей. Ранее они отказывались от денег актера, позже передумали и заявили иски по миллиону каждый. Как объяснил Добровинский, они хотели заняться благотворительностью.

Следующее заседание по делу Ефремова пройдет 22 октября.

Напомним, актеру назначили восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Артист был пьян и под действием наркотиков во время аварии.