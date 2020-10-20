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«Пьяный лес» в Шиловском районе станет памятником природы
Общая площадь памятника природа составит 5,04 гектара.

В Рязанской области создадут памятник природы областного значения «Заколдованный лес» общей площадью 5,04 гектара. Соответствующее постановление правительства Рязанской области опубликовано на его сайте.

В документе отмечается, что охраняемая территория появится на территории Шиловского района.

Отметим, что речь идет о «пьяном лесе» недалеко от села Тырново Шиловского района. Его называют так из-за необычной формы деревьев.

Фото с сайта shilovo-kyltyra.ru