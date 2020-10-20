Освободившийся из тюрьмы рязанец организовал наркопритон в Песочне

Ранее 31-летнего мужчину судили за кражу.

Рязанец организовал в своей квартире на улице Зубковой наркопритон. Ранее 31-летнего мужчину судили за кражу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Соседи рассказали, что у рязанца часто собираются молодые люди, которые ведут себя шумно и неадекватно. Информация подтвердилась.

Во время проверки в квартире находились сам хозяин и двое его знакомых, все в наркотическом опьянении. В отношении них возбудили дела по статье 6.9 КоАП.

Также в притоне нашли около одного грамма синтетического наркотика и предметы для его употребления.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовные дела по части 1 статьи 232 УК и части 1 статьи 228 УК.

Рязанцев призвали сообщать о таких ситуациях по телефону доверия УМВД 29-72-20.