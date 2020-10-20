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Оперштаб обновил данные о географии COVID-19 в районах Рязанской области
В оперштабе назвали населенные пункты с зараженными.

По состоянию на вторник, 20 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9 701 человек, заболевших коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты с зараженными.

  • 5061 — Рязань;
  • 438 — Рязанский район;
  • 273 — Скопин;
  • 263 — Ряжск;
  • 238 — Рыбное;
  • 232 — Касимов;
  • 209 — Сасово;
  • 169 — Шиловский район;
  • 167 — Новомичуринск;
  • 162 — Скопинский район;
  • 155 — Рыбновский район;
  • 152 — Клепиковский район;
  • 149 — Касимовский район;
  • 145 — Спасский район;
  • 143 — Михайловский район;
  • 120 — Шилово;
  • 113 — Михайлов;
  • 89 — Александро-Невский;
  • 82 — Сараевский район;
  • 76 — Александро-Невский район;
  • 69 — Старожиловский район;
  • 68 — Сапожок;
  • 65 — Кораблино;
  • 63 — Шацкий район;
  • 61 — Сасовский район;
  • 58 — Сараи;
  • 57 — Старожилово;
  • 55 — Пронский район;
  • 56 — Спасск-Рязанский;
  • 54 — Захаровский район;
  • 51 — Шацк;
  • 49 — Чучково;
  • 44 — Пронск;
  • 45 — Ряжский район;
  • 42 — Чучковский район;
  • 41 — Милославский район;
  • 47 — Спас-Клепики;
  • 38 — Милославское;
  • 37 — Захарово;
  • 36 — Путятинский район;
  • 34 — Кораблинский район и Ухолово;
  • 31 — Путятино;
  • 25 — Ермишинский район и Кадом;
  • 24 — Ермишь;
  • 17 — Сапожковский район;
  • 14 — Ухоловский район;
  • 9 — Пителинский район;
  • 8 — Кадомский район;
  • 6 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по ссылке.