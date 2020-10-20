Оперштаб обновил данные о географии COVID-19 в районах Рязанской области

В оперштабе назвали населенные пункты с зараженными.

По состоянию на вторник, 20 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9 701 человек, заболевших коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты с зараженными.

5061 — Рязань;

438 — Рязанский район;

273 — Скопин;

263 — Ряжск;

238 — Рыбное;

232 — Касимов;

209 — Сасово;

169 — Шиловский район;

167 — Новомичуринск;

162 — Скопинский район;

155 — Рыбновский район;

152 — Клепиковский район;

149 — Касимовский район;

145 — Спасский район;

143 — Михайловский район;

120 — Шилово;

113 — Михайлов;

89 — Александро-Невский;

82 — Сараевский район;

76 — Александро-Невский район;

69 — Старожиловский район;

68 — Сапожок;

65 — Кораблино;

63 — Шацкий район;

61 — Сасовский район;

58 — Сараи;

57 — Старожилово;

55 — Пронский район;

56 — Спасск-Рязанский;

54 — Захаровский район;

51 — Шацк;

49 — Чучково;

44 — Пронск;

45 — Ряжский район;

42 — Чучковский район;

41 — Милославский район;

47 — Спас-Клепики;

38 — Милославское;

37 — Захарово;

36 — Путятинский район;

34 — Кораблинский район и Ухолово;

31 — Путятино;

25 — Ермишинский район и Кадом;

24 — Ермишь;

17 — Сапожковский район;

14 — Ухоловский район;

9 — Пителинский район;

8 — Кадомский район;

6 — Пителино.