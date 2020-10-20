Оперштаб: 19 рязанцев подключены к ИВЛ

В Рязанской области зарегистрированы 9 610 больных коронавирусом.

По данным на 20 октября, в Рязанской области зарегистрированы 9 610 больных коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб, состояние 77 из них врачи оценивают как удовлетворительное.

208 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 33 человека, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому.