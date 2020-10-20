На матч «Рязани-ВДВ» и «ЦСКА пришли почти 500 человек

120 человек были болельщиками ЖФК «ЦСКА».

В субботу, 17 сентября, в Рязани на стадионе СДЮШОР «Олимпиец» прошел матч Кубка России по футболу среди женских команд «Рязань-ВДВ» и «ЦСКА» (Москва). На матче охрану обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что перед матчем инструктаж для подразделений полиции и Росгвардии провел врио замначальника рязанской полиции Дмитрий Григорьев.

На матче присутствовали около 500 человек, 120 из которых были болельщиками ЖФК «ЦСКА» и 50 — болельщиками ЖФК «Рязань-ВДВ».

На игре работали 65 сотрудников внутренний дел. Происшествий не зафиксировали.