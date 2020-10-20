\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
Срд, 21
Чтв, 22
ЦБ USD 77.92 -0.04 20/10
ЦБ EUR 91.31 0.01 20/10
Нал. USD 77.36 / 79.5 10:50
Нал. EUR 91.11 / 91.95 10:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
Вчера 11:49
3 592
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 2020 19:04
11 492
Ипотечный удар. Почему в Рязани резко подорожали новостройки
Льготную ипотеку, предусматривающую выдачу россиянам кр...
17 октября 11:59
14 139
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
14 октября 12:29
21 893
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
На матч «Рязани-ВДВ» и «ЦСКА пришли почти 500 человек
120 человек были болельщиками ЖФК «ЦСКА».

В субботу, 17 сентября, в Рязани на стадионе СДЮШОР «Олимпиец» прошел матч Кубка России по футболу среди женских команд «Рязань-ВДВ» и «ЦСКА» (Москва). На матче охрану обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что перед матчем инструктаж для подразделений полиции и Росгвардии провел врио замначальника рязанской полиции Дмитрий Григорьев.

На матче присутствовали около 500 человек, 120 из которых были болельщиками ЖФК «ЦСКА» и 50 — болельщиками ЖФК «Рязань-ВДВ».

На игре работали 65 сотрудников внутренний дел. Происшествий не зафиксировали.