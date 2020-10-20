На гастроли в Рязань приедет Тверской театр кукол

С 22 по 25 октября на сцене Рязанского кукольного театра покажут две постановки.

На «Большие гастроли» в Рязань приедет Тверской театр кукол. С 22 по 25 октября на сцене Рязанского кукольного театра покажут две постановки.

22 и 24 октября зрителям от 4 лет представят спектакль «Конек-Горбунок». Продолжительность 1 час 20 минут, начало в 11:00 и 18:00 (четверг), а также в 10:00 и 16:00 (суббота).

23 и 25 октября зрители от 5 лет увидят постановку «Принцесса и свинопас». Продолжительность 1 час 15 минут, начало в 11:00 и 18:00 (пятница), а также в 10:00 и 12:30 (воскресенье).