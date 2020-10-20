Как уйти на фриланс и выжить. В Компьютерной Академии ШАГ рассказали, как развиваться в новых условиях
«Удаленка — тренд последних лет.
После объявления пандемии фриланс стал еще более привлекательным. Пока большинство компаний не могут адаптироваться к новым условиям, специалисты, работающие на фрилансе, постоянно увеличивают свой доход.
«Удаленка — тренд последних лет. Работа из любой точки мира и хорошая зарплата — это не мечта, а реальность, которую выбирают современные люди. Одни из самых успешных фриланс-специалистов — представители IT-профессий. Мы поговорили с директором и выпускницей
В организации рассказали правила успешного фриланса.
В академии начинается осенний набор. Также в октябре пройдет два мероприятия для взрослых:
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