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«Удаленка» — тренд последних лет.
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Как уйти на фриланс и выжить. В Компьютерной Академии ШАГ рассказали, как развиваться в новых условиях
«Удаленка — тренд последних лет.

После объявления пандемии фриланс стал еще более привлекательным. Пока большинство компаний не могут адаптироваться к новым условиям, специалисты, работающие на фрилансе, постоянно увеличивают свой доход.

«Удаленка — тренд последних лет. Работа из любой точки мира и хорошая зарплата — это не мечта, а реальность, которую выбирают современные люди. Одни из самых успешных фриланс-специалистов — представители IT-профессий. Мы поговорили с директором и выпускницей Компьютерной Академии ШАГ и узнали, как успешно развиваться в новых условиях.

В организации рассказали правила успешного фриланса.

В академии начинается осенний набор. Также в октябре пройдет два мероприятия для взрослых:

Подробности читайте в разделе «Публикации».