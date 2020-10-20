Известный пианист Лукас Генюшас выступит в Рязани с губернаторским симфоническим оркестром
Музыкант выступит в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
Известный пианист, обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени Чайковского Лукас Генюшас выступит в Рязани с губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова. Концерт пройдет в филармонии 19 ноября, начало в 19:00.
Зрители услышат концерт №4 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, а также симфонию №35 ре мажор «Хаффнер» Вольфганга Амадея Моцарта.
Лукас Генюшас выступит в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».