Известный пианист Лукас Генюшас выступит в Рязани с губернаторским симфоническим оркестром

Музыкант выступит в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Известный пианист, обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени Чайковского Лукас Генюшас выступит в Рязани с губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова. Концерт пройдет в филармонии 19 ноября, начало в 19:00.

Зрители услышат концерт №4 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, а также симфонию №35 ре мажор «Хаффнер» Вольфганга Амадея Моцарта.

Лукас Генюшас выступит в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».