Из-за неудачной реабилитации рязанцу сделали гибридную операцию, чтобы спасти ногу

Врачи БСМП сделали гибридную операцию, чтобы спасти пациенту ногу. Об этом сообщил
Мужчина уже трижды проходил хирургическое лечение, но полностью вернуться к нормальной жизни после реабилитации ему так и не удалось. Он жаловался на резкие боли и похолодание левой ноги.
Врачи обнаружили нарушение проходимости левой бранши аотро-бедренного шунта и протезо-подколенного протеза. Чтобы спасти ногу, решились провести гибридную операцию.
Такие операции совмещают классический и рентгенэндоваскулярный подходы — прямое воздействие и воздействие под рентгеновским контролем.
«Для сосудистого хирурга повторные реконструкции всегда представляют техническую сложность, такие операции часто ведут к проблемам заживления ран. Кроме того, у данной категории пациентов тяжело спрогнозировать результат повторного вмешательства: каждая последующая операция несет больше рисков и может закончиться потерей конечности», — рассказал хирург Алексей Камаев.
После удаления тромбов у пациента нормализовались центральный и ретроградный кровотоки. Операция прошла успешно, пациент готовится к выписке.