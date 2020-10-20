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Из-за неудачной реабилитации рязанцу сделали гибридную операцию, чтобы спасти ногу
Мужчина уже трижды проходил хирургическое лечение.

Врачи БСМП сделали гибридную операцию, чтобы спасти пациенту ногу. Об этом сообщил сайт больницы.

Мужчина уже трижды проходил хирургическое лечение, но полностью вернуться к нормальной жизни после реабилитации ему так и не удалось. Он жаловался на резкие боли и похолодание левой ноги.

Врачи обнаружили нарушение проходимости левой бранши аотро-бедренного шунта и протезо-подколенного протеза. Чтобы спасти ногу, решились провести гибридную операцию.

Такие операции совмещают классический и рентгенэндоваскулярный подходы — прямое воздействие и воздействие под рентгеновским контролем.

«Для сосудистого хирурга повторные реконструкции всегда представляют техническую сложность, такие операции часто ведут к проблемам заживления ран. Кроме того, у данной категории пациентов тяжело спрогнозировать результат повторного вмешательства: каждая последующая операция несет больше рисков и может закончиться потерей конечности», — рассказал хирург Алексей Камаев.

После удаления тромбов у пациента нормализовались центральный и ретроградный кровотоки. Операция прошла успешно, пациент готовится к выписке.