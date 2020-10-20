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Из страны выдворили четверых заключенных рязанских колоний
Троих мужчин и одну женщину доставили в аэропорт «Домодедово», откуда депортировали на родину.

Четверых иностранцев, которые отбывали наказания в колониях Рязанской области, выдворили из страны после их освобождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Троих мужчин и одну женщину доставили в аэропорт «Домодедово», откуда депортировали на родину.

Всего с начала 2020 года из Центра временного содержания иностранных граждан регионального УМВД выдворили из страны 106 человек. Они отбывали наказание за преступления и нарушения административного законодательства.