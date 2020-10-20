Фото: в рязанской больнице собралась огромная очередь

Рязанцы сообщили об этом в соцсети.

В рязанской больнице №10 образовалась огромная очередь. Об этом сообщили в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

По словам автора сообщения, в кабинетах больницы нет врачей.

«Гоняют стариков из угла в угол, бедные, не знают уже в какую дверь ломиться и где очередь стоять. Такой бардак! Раньше такого не было! Где все врачи? Почему такие очереди?» — возмутился автор.

Он отметил, что «людей в больнице набивают как селедок в бочку», несмотря на призывы соблюдать социальную дистанцию.