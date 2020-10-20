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Еще у 82 рязанцев подтвердился коронавирус
Общее число заболевших в регионе достигло 9 603.

Во вторник, 20 октября, в Рязанской области зафиксировали 82 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заболевших в регионе достигло 9 603. Еще 91 положительный тест находится на подтверждении регионального минздрава.

За сутки выписали 39 человек, с начала пандемии 7 123 человека. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, всего число смертей достигло 56.

В России за сутки зарегистрировали 16 319 заражений коронавирусом в 84 регионах. Общее число случаев заражения достигло 1 431 635.

За сутки выздоровели 9 704 человека, с начала пандемии — 1 085 608. За сутки умерли 269 человек, за весь период — 24 635.