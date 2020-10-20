Эксперты спрогнозировали, когда Россия пройдет пик коронавируса

Это начнет происходить, когда не будет меняться отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов.

Специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова рассказали, что пик заболеваемости по коронавирусу придется на первые числа ноября. Об этом передает РИА Новости .

Прогноз лаборатории основан на анализе числа инфицированных, приросте сделанных тестов за сутки и соотношении показателей. Также специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования. Для этого определили процентное соотношение численности заболевших в этом месяце и предыдущем.

По результатам эксперты предсказали снижение темпов прироста заболеваемости в начале ноября.

По словам специалистов, это начнет происходить, когда не будет меняться отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов. Этот момент в лаборатории назвали пиком.