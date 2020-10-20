Эксперты спрогнозировали, когда Россия пройдет пик коронавируса

Специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова рассказали, что пик заболеваемости по коронавирусу придется на первые числа ноября. Об этом передает
Прогноз лаборатории основан на анализе числа инфицированных, приросте сделанных тестов за сутки и соотношении показателей. Также специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования. Для этого определили процентное соотношение численности заболевших в этом месяце и предыдущем.
По результатам эксперты предсказали снижение темпов прироста заболеваемости в начале ноября.
По словам специалистов, это начнет происходить, когда не будет меняться отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов. Этот момент в лаборатории назвали пиком.