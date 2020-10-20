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Эксперт рассказал, как полностью отключить слежку по смартфону
По словам специалиста, за пользователями следят почти все установленные на смартфонах приложения.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, как отключить слежку на смартфоне. Об этом пишет «Прайм».

По словам специалиста, за пользователями следят почти все установленные на смартфонах приложения.

Эксперт отмечает, что анализатор трафика показывает «сотник неизвестных соединений с телефона в большой мир».

«В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска», — отметил специалист.

Он отметил, что данные получаемые с микрофона могут анализироваться и продаваться.

Чтобы смартфон передавал меньше информации о вас, можно отключить мобильный интернет, wi-fi и bluetooth, геолокацию.

Но, по словам эксперта, при следующем включении аппарата данные будут отосланы, а также телефон можно определить через сотовые вышки и видимые wi-fi-точки.

Черток отметил, что фактически в эпоху цифровизации почти не существует приватности и личных данных.

«Даже если отказаться от смартфона и купить кнопочный телефон — вас могут отслеживать через сотового оператора», — заключил эксперт.