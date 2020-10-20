Эксперт рассказал, как полностью отключить слежку по смартфону

По словам специалиста, за пользователями следят почти все установленные на смартфонах приложения.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, как отключить слежку на смартфоне. Об этом пишет « Прайм ».

По словам специалиста, за пользователями следят почти все установленные на смартфонах приложения.

Эксперт отмечает, что анализатор трафика показывает «сотник неизвестных соединений с телефона в большой мир».

«В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска», — отметил специалист.

Он отметил, что данные получаемые с микрофона могут анализироваться и продаваться.

Чтобы смартфон передавал меньше информации о вас, можно отключить мобильный интернет, wi-fi и bluetooth, геолокацию.

Но, по словам эксперта, при следующем включении аппарата данные будут отосланы, а также телефон можно определить через сотовые вышки и видимые wi-fi-точки.

Черток отметил, что фактически в эпоху цифровизации почти не существует приватности и личных данных.

«Даже если отказаться от смартфона и купить кнопочный телефон — вас могут отслеживать через сотового оператора», — заключил эксперт.