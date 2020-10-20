Ефремов попросил не лишать Пашаева статуса адвоката

От актера получили два письма, в которых он просил не лишать Пашаева статуса адвоката.

Актер Михаил Ефремов попросил не лишать своего экс-защитника Эльмана Пашаева статуса адвоката. Об этом сообщил « Пятый канал ».

Когда Пашаев был адвокатом артиста, последний просил прекратить в отношении него дисциплинарное производство, о чем писал в письме к президенту адвокатской палаты Северной Осетии.

После оглашения приговора актеру Ефремов отказался от услуг защитника и указал на неправильные действия, которые привели к такому сроку. Новые адвокаты актера в апелляционной жалобе заявили, что тем самым было нарушено его право на защиту.

В понедельник, 20 октября, на заседании по апелляции в Мосгорсуде прокуратура заявила, что Ефремов просил не лишать Пашаева статуса адвоката и поэтому обвинители считают знаменитость необоснованно ссылается на давление со стороны экс-адвоката.

Президент адвокатской палаты РСО-Алания Марк Гаглоев пояснил, что от актера получили два письма, в которых он просил не лишать Пашаева статуса адвоката.

Следующее заседание по делу Ефремова пройдет 22 октября.

Напомним, актеру назначили восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.