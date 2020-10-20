«Десантницы» проиграли ЦСКА в полуфинале Кубка России

Футболистки ЦСК открыли счет на 5-й минуте.

В субботу, 17 октября, «Рязань-ВДВ» встретились дома с ЦСКА. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей, сообщила клубная пресс-служба.

Футболистки ЦСК открыли счет на 5-й минуте, отличилась Татьяна Петрова. На 27-й минуте она удвоила разрыв — 0:2.

Во втором тайме «десантницы» создали несколько моментов, но гол забить смогли только на 87-й минуте — отличилась Ксения Цыбутович.

Фото и видео ЖФК «Рязань»