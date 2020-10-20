Более 4000 корпоративных клиентов «Ростелекома» в ЦФО выбрали интеллектуальный номер «8 800»

На сегодня более 200 организаций региона пользуются данной услугой.

«Ростелеком» подключил к услуге номер «8 800» свыше 4 200 корпоративных клиентов в Центральном федеральном округе. Только за первые шесть месяцев текущего года было активировано порядка 600 многоканальных номеров, что на 50 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Рязани и области прирост абонентов виртуальной АТС с начала текущего года увеличился вдвое. На сегодня более 200 организаций региона пользуются данной услугой.

В конце первого и на протяжении второго кварталов «Ростелеком» зафиксировал существенный рост телефонного трафика по услуге, что совпадает с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с пандемией. Суммарная длительность всех звонков с марта по июль 2020 года составила свыше 657 млн минут, что на 37% превышает показатели весенне-летнего периода прошлого года.

«Наши многоканальные номера в коде „8 800“ заслуженно пользуются популярностью у компаний различного масштаба, поскольку легко адаптируются к потребностям заказчика и наилучшим образом помогают в решении текущих задач. Востребованность услуги существенно возросла с началом пандемии, поскольку образовательные и медицинские учреждения, государственные органы и частные предприятия начали открывать колл-центры по вопросам, так или иначе связанным с коронавирусом и работой организаций в этот период. Этим объясняется существенный рост трафика. Суммарная продолжительность звонков, совершенных с помощью услуги „8 800“, с января превысила 950 млн минут. Если перевести это время в года, то мы пропустили более 1 800 лет телефонного трафика. Среди наиболее социально значимых проектов можно отметить организацию горячей линии #МыВместе по номеру 8-800-200-34-11, по которому волонтеры принимают заявки на доставку продуктов и лекарств, оказывают информационную и психологическую поддержку гражданам в связи с распространением COVID-19, а также консультируют по вопросам туристического кешбэка», — рассказал Дмитрий Угнивенко, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Активными пользователями услуги являются телекоммуникационные компании, банковский и государственный секторы, представители розничной торговли. Компании «НОВАТЕЛ», Сбербанк, ВТБ, «Хом шоппинг раша» и «Почта России» владеют наибольшим количеством номеров и генерируют максимальный телефонный трафик.

«Во время пандемии резко увеличилось количество людей, которые все свои бытовые потребности решали путем дистанционной торговли. В этот период мы пытались создать для своей телеаудитории максимальную доступность всех сервисов коммуникации со специалистами контактного центра. Одним из таких инструментов стала услуга номер в коде „8 800“ от „Ростелекома“, которая помогает обеспечить комфортные условия обслуживания наших покупателей при оформлении заказов и уточнении информации по послепродажному обслуживанию. Многоканальный номер позволяет сделать максимально эффективным канал связи „Клиент — Специалист контактного центра“, повысить уровень продаж и способствует развитию нашего бизнеса. Клиент является главным звеном, от которого дальше строятся все бизнес-процессы телешопинга, поэтому для нас крайне важно поддерживать постоянную и удобную коммуникацию с покупателями, особенно в период ограничительных мер», — отметил Сергей Липин, генеральный директор ООО «Хом шоппинг раша».

В «Ростелекоме» гарантировали стабильное функционирование IT-инфраструктуры, что подтверждается бесперебойной работой услуг в периоды возросшей нагрузки на сети. Высокая отказоустойчивость технической системы компании обеспечивает надежную работу сервисов не только для клиентов, но и для всех телекоммуникационных операторов, которые пропускают свой трафик по сети «Ростелекома».

Номер 8-800 от «Ростелекома» — это многоканальный номер, принимающий звонки от нескольких клиентов одновременно, позволяющий распределять вызовы между офисами и операторами заказчика.