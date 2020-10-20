Аркадий Фомин обсудил с волонтерами работу в период пандемии

Работа волонтерского отряда активизировалась в марте, когда шиловцы старшего возраста ушли на самоизоляцию.

Во вторник, 20 октября, глава облдумы Аркадий Фомин встретился с волонтерами Шиловского района. Они обсудили работу во время пандемии.

Работа волонтерского отряда активизировалась в марте, когда шиловцы старшего возраста ушли на самоизоляцию. Организовали горячую линию для помощи. Большинство обращений поступило по доставке продуктов, медикаментов, оплаты услуг ЖКХ.

Как рассказали волонтеры, просьбы поступают от пожилых одиноких людей, нуждающихся в конкретной помощи, в их числе — настройка антенны, окашивание придомовой территории и другие. Всего с марта 2020 года добровольцы совершили 263 выезда для оказания адресной помощи людям старшего возраста, из них 165 — по доставке лекарств.

Председатель облдумы поблагодарил волонтеров за участие в общественной жизни района и обсудил организационные вопросы и проблемы, с которыми они сталкиваются.

Отряд обеспечен транспортом, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. При этом добровольцы обратились к Аркадию Фомину с просьбой найти одноразовые перчатки больших размеров для взрослых. Депутат пообещал помочь.

Кроме того, на встрече парламентарию рассказали о новом направлении деятельности. К движению подключились «волонтеры серебряного возраста». Люди старшего поколения решили не оставаться в стороне от общественной жизни и помогают тем, кому труднее. В частности, оказывают психологическую поддержку по телефону.