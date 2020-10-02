«Вызвал негатив». Новый памятник Есенину в Москве могут убрать
Арт-проект скульптора Григория Потоцкого появился в музее 29 сентября.
Памятник Сергею Есенину в Московском музее Сергея Есенина могут убрать после 1 ноября. Об этом пишет агентство «
Арт-проект скульптора Григория Потоцкого появился в музее 29 сентября.
По словам Шестраковой, для памятника предоставили выставочную площадку на «какое-то время».
«Мы на свое усмотрение оставили эту экспозицию не на один день, в силу того, что это немаленький дар. Если будут против, то мы не будем продлевать договор, а так, вообще, месяц после того, как мы ее поставили, она будет стоять», — сказала директор.
Памятник вызвал в соцсетях негативную реакцию.