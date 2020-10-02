\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
17°
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
ЦБ USD 78.09 0.81 03/10
ЦБ EUR 91.58 0.86 03/10
Нал. USD 78.01 / 79.75 17:02
Нал. EUR 91.61 / 92.19 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
Вчера 13:34
8 258
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
Вчера 12:24
3 989
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
13 413
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
14 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«Вызвал негатив». Новый памятник Есенину в Москве могут убрать
Арт-проект скульптора Григория Потоцкого появился в музее 29 сентября.

Памятник Сергею Есенину в Московском музее Сергея Есенина могут убрать после 1 ноября. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на директора музея Светлану Шетракову.

Арт-проект скульптора Григория Потоцкого появился в музее 29 сентября.

По словам Шестраковой, для памятника предоставили выставочную площадку на «какое-то время».

«Мы на свое усмотрение оставили эту экспозицию не на один день, в силу того, что это немаленький дар. Если будут против, то мы не будем продлевать договор, а так, вообще, месяц после того, как мы ее поставили, она будет стоять», — сказала директор.

Памятник вызвал в соцсетях негативную реакцию.