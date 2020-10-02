Врач разоблачил популярные фейки о COVID-19

Специалист порекомендовал обращаться к врачу при первых симптомах болезни.

Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял мифы, озвученные в нем. Об этом он рассказал в интервью « Комсомольской правде ».

В ролике утверждается, что в течение нескольких суток после заражения вирус «располагается в слюне и слизи». По словам специалиста, предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций.

Врач отметил, что согласно исследованиям, все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. Бекетов добавил, что вирус может находиться на поверхности слизистой в течение нескольких десятков минут, максимум — часов.

Также врач назвал фейком совет промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары. По его словам, ингаляция паром содового раствора может вызвать серьезное раздражение и ожог верхних дыхательных путей.

Специалист порекомендовал пациентам не верить подобным видео и обращаться к врачу при первых симптомах болезни.