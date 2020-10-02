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Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус
Как отметил специалист, пока у 70 процентов населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев спрогнозировал конец пандемии коронавируса в России. По его словам, страна победит инфекцию к 2021 году, передает «Интерфакс».

Как отметил специалист, пока у 70 процентов населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти. Вирусолог добавил, что подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий. По его словам, вирус будет попадать в Россию из-за границы, несмотря на то, что въезд в страну ограничен.

По его мнению, ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер.