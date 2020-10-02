Видео: Хью Джекман снялся голым в рекламе обуви

Хью Джекман — обладатель «Золотого глобуса» и номинант на премию «Оскар» за роль в фильме-мюзикле «Отверженные».

Австралийский актер Хью Джекман снялся в рекламе обувного бренда R.M. Williams. В кадре он был абсолютно голым.

Ролик Джекман опубликовал в Instagram . «Что я могу сказать? Ботинки удобные», — написал он.

Согласно сценарию, 51-летний актер пришел на встречу с руководителем компании, производящей обувь, потому что по контракту Джекману нельзя носить вещи других брендов.

Хью Джекман — обладатель «Золотого глобуса» и номинант на премию «Оскар» за роль в фильме-мюзикле «Отверженные».