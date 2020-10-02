Видео: Хью Джекман снялся голым в рекламе обуви
Хью Джекман — обладатель «Золотого глобуса» и номинант на премию «Оскар» за роль в фильме-мюзикле «Отверженные».
Австралийский актер Хью Джекман снялся в рекламе обувного бренда R.M. Williams. В кадре он был абсолютно голым.
Ролик Джекман опубликовал в
Согласно сценарию, 51-летний актер пришел на встречу с руководителем компании, производящей обувь, потому что по контракту Джекману нельзя носить вещи других брендов.
Хью Джекман — обладатель «Золотого глобуса» и номинант на премию «Оскар» за роль в фильме-мюзикле «Отверженные».