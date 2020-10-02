В WhatsApp появилась новая функция

Версия с новым функционалом выйдет в ближайшее время.

Мессенджер WhatsApp получил новое обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления из определенных чатов. Для Android уже тестируют бета-версию приложения с таким функционалом, сообщила Gizmochina .

Пользователь может отключить уведомления, не выходя из группы. Ранее функцию можно было включить на 8 часов, неделю или год. Теперь уведомления можно отключить навсегда.

Также изменится меню «Интерфейс хранилища».

В списке чатов появится строка для поиска, а в программе — пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа», который позволит редактировать текст и графику перед отправкой.

Отмечается, что версия с новым функционалом выйдет в ближайшее время.