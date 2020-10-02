В ВОЗ высказались о введении повторного карантина в России

Вуйнович призвала избегать повторного введения карантина в стране.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала избегать повторного введения карантина в стране. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, ограничения парализуют экономику, а также систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета.

Помимо этого, идет давление на психику людей.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 34 миллионов человек во всем мире. Свыше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия.

В России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.